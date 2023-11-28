Бывшая жена Кончаловского озвучила причину развода с режиссёром

Кормивший жену одной капустой, Кончаловский развёлся с Аринбасаровой, шутя и болтая на разные темы.

В недавнем выпуске телешоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» состоялось откровенное интервью с заслуженной артисткой РСФСР Натальей Аринбасаровой. Несмотря на её творческие заслуги, женщину россияне помнят, как жену именитого режиссёра Андрея Кончаловского.

Их брак был коротким (продлился всего 4 года), но ярким. А свела строго режиссера и начинающую актрису досадная ошибка: в балетной школе, куда приехал Андрей в поисках худенькой и изящной девушки на роль в фильме «Первый учитель», что-то перепутали и вместо понравившейся Кончаловскому балерины отправили на съёмки Наталью.

Строгий режиссёр кормил молоденькую балерину одной капустой и осуждал её девичьи пухлые щёчки, после ужина лично выгуливал её по селу, где вились съёмки его кинокартины. Там же, под единственным фонарём он сделал ей предложение руки и сердца. Правда, молодым пришлось ждать совершеннолетия Наташи, чтобы официально заключить брак.

Спустя четыре года они решили расстаться по обоюдному согласию. Андрей, которому с его творческими идеями было тесно в СССР, рвался за границу, а выпустить из страны на тот момент власти могли только при условии официального брака с иностранкой. Как истинно любящая женщина Наталья без раздумий дала талантливому супругу развод.

По её признанию, подавать заявление о разводе в ЗАГС они шли, смеясь и болтая на разные темы, как старые друзья. Даже спустя много лет Кончаловский и Аринбасарова остались в хороших отношениях и тепло отзываются друг о друге.