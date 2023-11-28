Деньги большого города: зарождение и развитие финансовой системы Новосибирска

Современную жизнь невозможно представить без услуг банков и других финансовых организаций. Наш новый рассказ — о развитии банковского дела в Новосибирске.

Немного истории

В конце XIX века в Томской губернии, к которой относился посёлок Новониколаевский, начала формироваться кредитно-банковская система. «Сибирский Чикаго», как образно называли будущий Новосибирск, стремительно набирал торговые и промышленные обороты, которым необходимы были деньги. Первое отделение Государственного банка у нас начало работать со 2 января 1902 года, на следующий год подтянулись и частные: Сибирский торговый, Русско-Китайский, внешней торговли.

Первое собственное здание Сибирского торгового банка в Ново-Николаевске построили в начале 1900-х годов на ул. Гудимовской, недалеко от её пересечения с Николаевским, а ныне Красным проспектом. Долгое время Сибирский торговый банк был лидером в этой сфере в Ново-Николаевске, так как выдавал ссуды на более длительный срок: не на 6, а на 9 месяцев. Очень большие вексельные кредиты получали купцы 1-й гильдии. Они составляли сотни тысяч тогдашних рублей.

1 февраля 1917 года, как раз накануне революций, в городе открылся и свой собственный муниципальный банк — Городской общественный. Он располагался в знаменитом здании городского торгового корпуса.

Советская власть национализировала активы всех частных банков и сформировала так называемый Народный банк. Был создан Народный комиссариат финансов, и вот в конце 1921 года был учреждён Государственный банк РСФСР.

Сегодня в известном здании Госбанка, построенном в 1930 году архитектором Андреем Крячковым, есть объёмный куб денежного хранилища с капитальными стенами и потолками, внутри которого уже находится сейфовая. Вот уже почти сто лет оно не перестраивалось.

Здесь же есть музей, где можно узнать историю главного банка страны и финансовую историю Сибири. Попасть в самое закрытое здание на площади Ленина непросто, но можно: экскурсии в музее проводятся регулярно. Здесь расскажут, что такое деньги, как они появились, как их считали, сохраняли, как управляли финансами в древние времена и как это происходит сейчас.

Финансовая система современного мегаполиса

В современном Новосибирске работают десятки банков и финансовых организаций. Кредиты, ипотеки, дебетовые и кредитные карты и прочие продукты предлагают отделения всех ведущих банков страны.

Не в каждом областном центре, даже крупном, есть свой региональный банк. Новосибирску в этом плане повезло: такой банк здесь есть. Единственный в городе региональный Банк «Левобережный» предлагает уникальные продукты, настолько интересные, что за ними сюда обращаются даже столичные жители. А у сибиряков, которые единожды воспользовались услугами банка, его карта зачастую становится единственной банковской картой в кошельке.

Одним из таких продуктов стал вклад «Спутник». Как рассказала заместитель гендиректора Банка «Левобережный» Дина Павлова, этот вклад был создан специально для жителей Сибирского федерального округа. Он совмещает все преимущества вклада и накопительного счёта в одном. Как у вклада, его ставка фиксируется на 3 года, а принцип пользования похож на накопительный счёт. Снимать денежные средства и пополнять счёт можно в любой момент и на любую сумму. Проценты выплачиваются ежемесячно, а начисляются — каждый день на фактический остаток, который был за день, а не на минимальный, как это обычно бывает по условиям накопительных счетов. Условия вклада для получения высокой ставки легко выполнимы: достаточно тратить по карте Банка «Левобережный» — неважно, дебетовой или кредитной — всего 10 тысяч рублей в месяц.

Впрочем, чтобы быть финансово успешным, деньгами нужно уметь пользоваться. Для тех, кто уже имеет необходимую сумму или только планирует какие-то значительные расходы, в городе проводят курсы по финансовой грамотности. Несколько лет назад в Новосибирске заработал единственный на всю область Дом финансового просвещения. Его специалисты проводят конференции, семинары и другие мероприятия, где всех, кто заботится о своём финансовом благополучии, учат правильно обращаться с деньгами.

Интересные предложения могут делать не только банки. Крупный девелопер — «Группа Мета» — предлагает выгодные условия на старте продаж объектов, льготные ипотечные программы и возможность покупки квартиры с использованием материнского капитала.

Помимо банков в Новосибирске есть и другие финансовые организации, в том числе предлагающие услуги микрокредитов. Одна из ведущих новосибирских компаний в этой сфере — сервис займов «Ваш инвестор», география услуг которой уже давно шагнула за границы сибирского региона.

Уникальность и секрет успеха этой компании, по словам её коммерческого директора Евгении Дворниковой, в том, что она достаточно быстро и гибко предоставляет услуги в упрощённой схеме получения займов. Клиенту достаточно предоставить небольшой пакет документов — и максимум в течение часа он получит необходимую сумму денег и сможет решить любую свою проблему.

Новые возможности для развития бизнеса, в том числе в сфере финансов, позволяет найти цифровая трансформация. «Ростелеком» предлагает решение производственных задач с помощью технологичных сервисов как для крупных корпораций, так и для предприятий малого и среднего бизнеса.

Проведённое компанией исследование показало, что внедрение в производственные процессы технологичных решений значительно увеличивает срок жизни организаций сегмента малого и среднего предпринимательства. «Умные» сервисы позволяют оптимизировать деятельность, снизить временные и финансовые издержки, привлечь максимальное число клиентов.

Сегодня одним из самых востребованных цифровых решений для малых и средних предприятий является «Видеонаблюдение для бизнеса». Сервис обладает функцией видеоаналитики и умеет самостоятельно обрабатывать изображения с камер. Новая опция, основанная на облачных технологиях, позволяет с помощью специальных устройств VMSbox контролировать сразу несколько объектов из одного личного кабинета. Эта разработка незаменима, к примеру, для владельцев сетей магазинов или кафе.

Решение «Умные экраны» будет особенно полезно предприятиям общественного питания, торговым центрам, медицинским и образовательным организациям — всем, кому необходимо оперативно доводить информацию до посетителей или привлекать внимание клиентов. Экраны «Ростелекома» умеют анализировать категорию находящихся рядом людей и выдавать контент с учётом интересов конкретной аудитории.

Внедрение «Голосового помощника» в работу call-центра позволит значительно снизить затраты на персонал, минимизировать человеческий фактор и повысить качество переговоров. Сервис способен обработать до 80 % обращений и принимать звонки в режиме 24/7, что значительно сокращает время ожидания ответа. Решение создано на базе технологий распознавания и синтеза речи — голосовой робот ведёт естественный диалог с человеком, качественно имитируя интонацию и эмоции.

В заключение стоит отметить, что, как и в любой другой сфере, стабильная работа финансовых организаций зависит в том числе и от множества бытовых мелочей. Эти нюансы на первый взгляд незаметны, но именно они создают ту атмосферу комфорта и уюта, которая в итоге помогает и сотрудникам финансовых организаций работать эффективнее, а клиентам — принять решение в пользу сотрудничества именно с тем или иным банком.

Многие финансовые организации города канцелярией, а также хозяйственными товарами, принадлежностями для уборки, бытовой и профессиональной химией, бумажными полотенцами, салфетками, туалетной бумагой и другими необходимыми вещами уже много лет снабжает новосибирская компания БЭСТ — один из лидеров на рынке корпоративного обеспечения.

У Новосибирской финансовой отрасли богатая история и насыщенное сегодня, нам есть чем гордиться и здесь. Новосибирск — город перспектив и возможностей, город, устремлённый в будущее.

Генеральный партнёр проекта: Торговый дом «БЭСТ»

Стратегический партнёр проекта: Международный оператор экспресс-доставки СДЭК

Официальные партнёры:

· ПАО «Ростелеком»

· АО «Искитимцемент»

Партнёры проекта:

· Банк Левобережный ПАО

· ПАО «РусГидро»

· АО «НЗПП Восток»

· ООО «ГРУППА МЕТА»

· Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет Сибстрин

· ООО «ГЛАВЭЛЕКТРОСНАБ»

· Компания ITConstruct

· SOVA BAR

· Ваш инвестор

· Кофейня Дали

· Alcreme

· Музей Новосибирска