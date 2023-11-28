Документ опубликован: Путин подписал закон о пенсиях и МРОТ

Итогом очередной индексации минимальных зарплат в России станет прибавка в три тысячи рублей пяти миллионам работающих россиян. Информацию о повышении других важных выплат в новом 2024 году публикует портал «Сиб.фм».

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в нашей стране вырос сразу на 18,5 процента, сообщил официальный портал правовой информации, где опубликован соответствующий законопроект (на днях его подписан глава государства Владимир Путин).

В денежном выражении прибавка к «минималке» составит 3 000 рублей в месяц или 36 000 в год, а в среднем по стране она поднимется до уровня 19 242 рублей: «При этом работодателей, посмевших оплачивать труд работников ниже этого предела, накажут штрафом в 100 000 рублей», пояснила ведущий юрисконсульт КСК ГРУПП Ирина Михеева. Согласно подсчётам Росстата, на эту прибавку в новом 2024 году могут рассчитывать 4,8 миллиона работающих россиян.

Также с 2024 года на 7,5 % увеличится прожиточный минимум на душу населения и достигнет уровня в 15 453 рублей. Для отдельных категорий граждан РФ он будет выглядеть следующим образом:

· для трудоспособного населения — 16 844 рублей,

· для пенсионеров — 13 290 рублей,

· для детей — 14 989 рублей.

Отметим, что вслед за МРОТ вырастут и социальные пособия: по нетрудоспособности, по безработице, по рождению и воспитанию детей.