Две птицефабрики Новосибирской области планируют прекратить выпускать яйца

Под Новосибирском две птицефабрики прекратят выпускать яйца – они хотят начать выращивать бройлеров.

Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Новосибирской области сообщила о том, что в Новосибирской области две птицефабрики решили сменить профиль с производства яиц на производство бройлеров.

В Новосибирской области АО «Птицефабрика «Евсинская» уже ведёт такое направление, вторая организация АО «Агрофирма «Лебедевская» планирует продолжить работу по производству пищевого куриного яйца до конца текущего года, но в начале 2024 компания она начнет переход на бройлерное производство.

Напомним, что в Новосибирске заметили рост цен на яйца до 110 рублей.