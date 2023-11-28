Фестиваль творческих индустрий «Сделано в Сибири» собрал 3000 новосибирцев в ДК «Прогресс»

Фестиваль «Сделано в Сибири» в Новосибирске собрал более 3000 участников и сибирских основателей брендов, актёров, режиссёров, музыкантов и дизайнеров.

Кино, мода, фото, ремесло, изобразительное искусство, оригинальный жанр, театр и музыка – все эти направления объединил фестиваль на одной площадке. Это большое вдохновляющее событие от молодёжного центра «Содружество» стало не только площадкой для новосибирцев, которые хотят стать капельку ближе к миру искусства, но и местом самореализации.

«Сделано в Сибири» стартовал ещё в сентябре – тогда начались первые образовательные курсы по всем 8 направлением. За это время участники узнали не только как развивать свой творческий проект, но и как его можно монетизировать.

На самой музыкальной локации были не только выступления сибирских исполнителей, но и сторителлинг от Артура Аржакова – солиста группы «Айвазовский Оркестра» и участника проекта «Битва хоров», мастер-класс от актрисы Анастасии Ноша.

Локация «Лекторий» включала в себя паблик-ток от владельцев сибирских брендов — Дениса Глобенко — директора бара «Memories», Платона Гудкова — арт-директора лофт-парка «Подземка», Галины Печениной — основательницы кондитерских «Biscuit house», «Пончиковая», Артёма Иванова — основателя стритвир-магазина «Шишка». Они рассказали, как их бренд влияет на развитие города и ещё раз доказали, что Новосибирск классный город, который постоянно развивается.

В локации фото были представлены фотопроекты сибирских фотографов и участников курса «Плёночная фотография» и «Цифровая фотография», который прошёл в рамках фестиваля.

Изобразительное искусство было представлено картинами сибирских художников и мастер-классами для участников фестиваля.

Также на фестивале показали короткометражные фильмы от участников курса «Кино», в рамках фестиваля «Вкратце» и подборку короткометражек от «Makers of Siberia Film Festival». А кроме того, зрители послушали истории от режиссёров – Сергея Шелковникова и Маргариты Волковой.

Оригинальный жанр был представлен в невероятном выступлении от руководителя курса и мастер-классах, которые провели для всех желающих участники курса.

Автор текста: Анастасия Зверева