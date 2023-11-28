Город для дела: как Новосибирск стал деловым центром Сибири

Благодаря выгодному расположению на перекрёстке путей с запада страны на восток и с севера на юг Новосибирск сегодня является одним из эпицентров деловой жизни. В этом сюжете — о том, как зарождался бизнес в нашем городе и чем сегодня Новосибирск привлекает предпринимателей.

Лучше места не найти

Предпринимательство у нас стало развиваться ещё до приезда мостостроителей — в 1892 году здесь уже работала пристань, были образованы склады, предприимчивые крестьяне перенесли на правый берег свои лавки. Когда в 1897 году завершилось строительство моста через Обь, речная пристань и железнодорожная станция превратились в крупные торговые и перевалочные пункты, привлекающие торговцев из соседних регионов.

На рубеже XIX–XX веков в стремительно растущем посёлке Новониколаевском было уже несколько сотен мелких и крупных предпринимателей, которые открывали предприятия, магазины, а также школы и больницы. В это время здесь работало несколько паровых мельниц, мощная лесопилка, быстро выросшая в завод, крупнейший склад керосина знаменитых братьев Нобелей, действовало около 150 торговых заведений.

Город возможностей

У людей с предпринимательской жилкой была возможность перейти в купеческое сословие или просто стать уважаемыми в городе людьми. И многие использовали этот шанс. Те, кто хотел трудиться, находил способы воплотить свои бизнес-идеи. Например, предприниматель Зиновий Фёдоров, организовавший в 1907 году знаменитые Фёдоровские бани — первые общественные бани в городе, — приехал в Ново-Николаевск младшим кондуктором Сибирской железной дороги. Промышленник Николай Литвинов — фельдшер врачебного пункта для строителей моста, основатель первого книжного магазина и типографии и издатель первой городской газеты — до приезда сюда был только фельдшером. А купец Дмитрий Барабанов — кузнецом.

Здание, в котором с 1930-х годов располагался Роддом № 1, а теперь — роддом медицинского центра, было построено купцом 1-й гильдии Ароном Каганом. Он был одним из основателей мукомольного дела и хлеботорговли в городе, занимался экспортом сибирского хлеба. Впоследствии стал председателем русско-английской торговой палаты. При этом, как и многим предпринимателям того времени, ему была присуща забота о городе и его жителях. Он не раз обеспечивал материальной поддержкой нуждающихся, вдов и инвалидов. После революции 1917 года уехал в Харбин. Но даже в эмиграции Каган не забывал о нашем городе. При его участии в голодном 1922 году из Харбина в РСФСР был отправлен «продовольственный эшелон» из 30 вагонов.

Большой вклад в развитие нашего города внесла семья Жернаковых. Ей принадлежало около сотни магазинов по всей Сибири. Владимир Жернаков — предприниматель, купец 2-й гильдии — в 1909 году стал первым городским головой. Его стараниями Ново-Николаевск был восстановлен после пожара, принял городской вид, к городу была подведена Алтайская железная дорога, были построены Реальное училище, Городской торговый корпус и многое другое.

Дядя Жернакова, Евграф Александрович, одним из первых открыл в посёлке большой универсальный магазин. А мама, Мария Даниловна, владела несколькими доходными домами и продавала мануфактуру и обувь в городском торговом корпусе.

Купец первой гильдии, крупный меценат Фёдор Маштаков — один из самых богатых людей Ново-Николаевска. Он занимался торговлей, имея 12 различных магазинов.

Дела, по отзывам современников, «вёл честно», и в 1912 году стал почётным мировым судьёй. Хорошая деловая репутация купца позволила ему стать и членом учётного комитета в нескольких местных банках. Семья Маштаковых тоже известна своей благотворительностью. Они очень много жертвовали, а в годы второй отечественной войны подарили городу два дома под приют для сирот воинов.

Успешному старту – достойное продолжение

В наши дни Новосибирск продолжает оставаться центром притяжения для бизнеса, а деловая жизнь насыщенна и богата событиями. В городе работает более сотни тысяч компаний, регулярно проходят международные, российские и региональные бизнес-форумы, собирающие представителей деловых кругов из разных уголков планеты, и другие мероприятия.

Для проведения деловых мероприятий на самом высоком уровне в городе имеется мощная инфраструктура: современные конференц-залы и бизнес-пространства, отели высокого класса. А также оснащённые всем необходимым бизнес-центры и другая коммерческая недвижимость.

В том числе комплексы апартаментов, популярность которых в деловой среде в последнее время неуклонно растёт. Одним из таких является «Меsто», которое на днях получило свидетельство о присвоении гостинице категории «четыре звезды». Апартаменты, построенные «Группой Мета», расположены в самом центре города. Поэтому гостям, чтобы оказаться рядом с театром оперы и балета, хватит 15-минутной прогулки. Внутри комплекса расположен ресепшен с заботливыми администраторами, уютная кофейня, конференц-залы, а в отдельной секции находятся бизнес-площади. Кроме того, в комплексе реализована возможность передачи номеров в сервисное управление, что позволяет инвесторам получать доход с минимумом временных затрат. Ведь управляющая компания, в состав которой входят профессиональнее отельеры, берёт на себя вопросы с полным оснащением юнита, продвижением в поисковых системах, ценообразованием, клинингом, проверкой работоспособности бытовой техники, с мелким ремонтом и оплатой счетов.

Более 10 лет назад в Новосибирске открылся крупнейший в Сибири выставочный центр. Благодаря развитой инфраструктуре для бизнеса Новосибирск сегодня входит в десятку самых популярных для бизнес-туризма городов страны. А многие компании, созданные новосибирскими предпринимателями, сегодня известны не только в России, но и за её пределами.

Истории побед

Например, не в каждом крупном областном центре есть свой региональный банк. В Новосибирске такой банк есть. За свою 32-летнюю историю Банк «Левобережный» стал неотъемлемой частью нашего города — с 1991 года он заботится о благополучии сибиряков.

Становясь крупнейшим сибирским банком, «Левобережный» прошёл через перестройку и преодолел несколько экономических кризисов. В начале 2000 годов он открыл офисы в 28 районных центрах Новосибирской области и за её пределами — в крупных городах Сибирского федерального округа, таких как Новосибирск, Красноярск, Кемерово, Новокузнецк, Томск, Барнаул и Бийск. На сегодняшний день банку доверяют более 400 000 клиентов и более 17 000 компаний.

Известный новосибирский бизнесмен Александр Бoйкo начинал с сети автозаправок, а потом стал девелопером и отельером. Сейчас он владеет крупными объектами недвижимости, в том числе единственным в городе пятизвёздочным отелем.

В работе любого предприятия не обойтись без элементарных вещей — таких как канцелярия или хозяйственные товары. Один из примеров сервисного бизнеса — это фирма БЭСТ. Будучи одним из лидеров на рынке корпоративного обеспечения, в 2015 году компания запустила собственное производство бумажной продукции — полотенец, туалетной бумаги и салфеток.

«Наша задача — выйти за Урал, на Дальний Восток, а дальше — и на более обширные регионы», — рассказывает директор по развитию ГК БЭСТ Александр Поскотинов.

Сегодня компания БЭСТ перерабатывает до 100 тонн целлюлозы, только бумажных салфеток она отгружает партнёрам более миллиона пачек в месяц. А ведь когда-то, вспоминает руководитель предприятия, всё начиналось с единственного станка, на котором они с супругой осваивали своё первое производство.

Сегодня для развития бизнеса можно воспользоваться и услугами микрофинансовых организаций. Так, предприниматели уже в 23 городах России для решения своих задач пользуются новосибирским сервисом займов «Ваш инвестор». Свой выбор в пользу этой компании объясняют тем, что здесь быстро и гибко предоставляют услуги. Клиенту достаточно предоставить минимальный пакет документов, и в течение часа можно получить необходимую сумму для решения насущных задач. Компания поддерживает проекты не только опытных, но и начинающих предпринимателей, стараясь предложить новичкам максимально выгодные условия. Будучи нацеленной на долгосрочное сотрудничество с клиентами, компания к заявкам каждого из них подходит индивидуально, стараясь найти оптимальные решения задач.

Успешный бизнес – это сумма идей и технологий

«Ростелеком» назвал топ-3 цифровых сервиса для развития малых и средних предприятий Сибири. К ним относятся «Видеонаблюдение для бизнеса», «Умные экраны» и «Голосовой помощник».

Проведённое компанией исследование показало, что внедрение в производственные процессы технологичных решений значительно увеличивает срок жизни организаций сегмента малого и среднего предпринимательства. «Умные» сервисы позволяют оптимизировать деятельность, снизить временные и финансовые издержки, привлечь максимальное число клиентов.

«Цифровая трансформация позволяет найти новые возможности для развития бизнеса. «Ростелеком» предлагает решение производственных задач с помощью технологичных сервисов как для крупных корпораций, так и для предприятий малого и среднего бизнеса», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

Сегодня одним из самых востребованных цифровых решений для малых и средних предприятий является «Видеонаблюдение для бизнеса». Сервис обладает функцией видеоаналитики и умеет самостоятельно обрабатывать изображения с камер. Новая опция, основанная на облачных технологиях, позволяет с помощью специальных устройств VMSbox контролировать сразу несколько объектов из одного личного кабинета. Эта разработка незаменима, к примеру, для владельцев сетей магазинов или кафе.

Решение «Умные экраны» будет особенно полезно предприятиям общественного питания, торговым центрам, медицинским и образовательным организациям — всем, кому необходимо оперативно доводить информацию до посетителей или привлекать внимание клиентов. Экраны «Ростелекома» умеют анализировать категорию находящихся рядом людей и выдавать контент с учётом интересов конкретной аудитории.

Внедрение «Голосового помощника» в работу call-центра позволит значительно снизить затраты на персонал, минимизировать человеческий фактор и повысить качество переговоров. Сервис способен обработать до 80 % обращений и принимать звонки в режиме 24/7, что значительно сокращает время ожидания ответа. Решение создано на базе технологий распознавания и синтеза речи — голосовой робот ведёт естественный диалог с человеком, качественно имитируя интонацию и эмоции.

Для того чтобы показать всё разнообразие деловой жизни Новосибирска и рассказать обо всех успешных проектах новосибирских предпринимателей, понадобится не одна статья. В заключение стоит лишь напомнить о том, что традиции социальной ответственности бизнеса и благотворительности, которые были присущи новониколаевским предпринимателям, живы и сегодня.

Генеральный партнёр проекта: Торговый дом «БЭСТ»

Стратегический партнёр проекта: Международный оператор экспресс-доставки СДЭК

Официальные партнёры:

· ПАО «Ростелеком»

· АО «Искитимцемент»

Партнёры проекта:

· Банк Левобережный ПАО

· ПАО «РусГидро»

· АО «НЗПП Восток»

· ООО «ГРУППА МЕТА»

· Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет Сибстрин

· ООО «ГЛАВЭЛЕКТРОСНАБ»

· Компания ITConstruct

· SOVA BAR

· Ваш инвестор

· Кофейня Дали

· Alcreme

· Музей Новосибирска