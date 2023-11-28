Именно так пахнет рак — срочно принюхайтесь к себе и близким

Российские врачи рассказала, как по запаху пота у человека можно определять тяжелые болезни и даже онкологию. Портал «Сиб.фм» публикует подробную инструкцию.

В медицине существует теория, гласящая о том, что даже самые тяжелые заболевания, такие как онкология, имеют специфический аромат: «Когда человек заболевает этой страшной болезнью, запах его пота неизбежно о очень заметно меняется – становится похожим на «душок протухшего мяса». Происходит это в следствии деятельности тех или иных бактерий», поясняет врач-дерматолог Ирана Скорогудаева.

По словам доктора, неприятно пахнуть могут и другие недуги. К примеру:

· сильный «душок» аммиака источают больные почки и печень, инфицированные мочевыводящие пути;

· сахарный диабет пахнет залежавшимися яблоками или диметилкетоном (ацетоном);

· гнилостный запах изо рта может сигнализировать не только о проблемах в полости рта, но и о недугах горла, лёгких и желудка;

· гниющим мясом может пахнут пневмония;

· запах рыбы может быть следствием бактериальной инфекции влагалища;

· интенсивный запах пота может говорить о сердечных проблемах вследствие нарушения работы кровообращения и замедления процессов выведения шлаков и токсинов;

· запах резины на коже может указывать на диабет, почечную недостаточность или даже рак.

Другой российский специалист, онколог, профессор РАН Игорь Нехаевой вполне согласен с вышеописанной теорией, но заострил внимание на том факте, что злокачественные новообразования начинают «благоухать» лишь на поздних стадиях своего развития: «Не стоит игнорировать перемены в восприятии запахов. Если вам показалось, что у вас лично или ваших близких появился другой запах тела, или вы начали иначе воспринимать до того привычные вам запахи, желательно обратиться к врачу и пройти обследование. Если рак диагностирован на ранней стадии, вероятность успешного лечения намного выше», пояснил он.