Инженер лаборатории МФТИ Ольга Глазова рассказала о генотерапии ВДКН

По данным главного неонатолога Министерства Здравоохранения РФ, ежегодно в России рождается около 25 тысяч детей с наследственными пороками развития.

Однако сегодня современные технологии позволяют успешно лечить болезни, которые считались неизлечимыми буквально несколько десятилетий назад. Но насколько безопасны данные технологии и где грань между натуральным и искусственным?

На эти и другие вопросы Подкасту «3.14 Будущее наступило» ответила научный сотрудник лаборатории геномной инженерии МФТИ Ольга Глазова. Сейчас Ольга занимается разработкой генотерапии врождённой дисфункции коры надпочечников.

Вместе с нашим гостем мы узнаем о возможностях геномной инженерии и о том, какие генетические заболевания теперь поддаются лечению. Нужно ли для этого редактировать геном ребенка, какова стоимость терапии и есть ли последствия у данного вида лечения.

Проект создан при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

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