Как отдыхаем с 1 января. Календарь, расписание новогодних выходных-2024

Официальный сайт Кабинета министров РФ опубликовал производственный календарь на 2024 год, утверждённый правительством России. В нём отображены переносы выходных дней в новогодние праздники сезона 2023-2024.

Общая длительность новогодних каникул в России – 10 дней. Стартуют они 29 декабря уходящего 2023 года, а завершатся 8 января наступающего 2024 года. Первым рабочим днём в Новом году считается 9 января для тех, кто трудится по схеме 5/7, то есть по пятидневной неделе.

Согласно тексту на сайте Кабмина, праздничные дни 6 и 7 января 2024 года, которые в этот раз выпадают на субботу и воскресенье (календарные выходные), будут перенесены на 10 мая и 31 декабря 2024 года соответственно.

Что касается других красных дней производственного календаря, то она в грядущем 2024 году расположились в следующем порядке:

· День Защитника Отечества — 23, 24 и 25 февраля-2024;

· Международный женский день — 8, 9 и 10 марта-2024;

· 1 Мая – 28, 29 и 30 апреля, а также 1 мая-2024;

· День Победы – 9, 10, 11 и 12 мая-2024;

· День России – 12 июня-2024;

· День народного единства – 3 и 4 ноября-2024;

· Новый год – 29, 30 и 31 декабря-2024.