Какой 28 ноября 2023 праздник — народные приметы, что запрещено и можно делать

Как в этот особый день народного календаря обрести здоровые зубы и что сделать, чтобы оставаться здоровым на год вперёд, расскажет портал «Сиб.фм».

Церковный календарь православных торжеств гласит, что каждый год в этот день 28 ноября нужно отдать дань памяти святым мученикам Гурию, Самону и Авиу, а также преподобному Паисию Величковскому. Кроме того, в текущем 2023 году в этот день стартует Рождественский пост (продлиться до 6 января 2024 года), потому начинаются и ограничения по питании (отказ от жирной и тяжелой пищи) и обязательное исполнение молитв.

С связи с тем, что святой Гурий считался избавителем от зубных недугов, молитва о здоровье зубов в этот день считается особо действенной. Но лучший результат 28 ноября можно достигнуть при посещении стоматолога. По словам священнослужителей российских храмов, все зубные процедуры этого дня будут безболезненными и долговременными.

Также доброй приметой этого дня исконно считается поход в баню – таким образом можно привлечь крепкое здоровье на год вперёд, уверяют российские старожилы. Современным людям они рекомендуют обязательно принять горячую ванну (если она не противопоказана лечащим врачом), дабы никакая болезнь не пристала к человеку.

А вот делать заговоры от разных болезней, по мнению старожил, 28 ноября нельзя — они только усугубятся. Также нельзя 28 ноября делать вечернюю уборку в доме, поскольку ослушавшийся встретит Рождество с нечистой силой, которая от него не отстанет весь год, мешая счастливой жизни.