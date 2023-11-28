Мобилизация: свежие новости 27 ноября 2023 о частичной мобилизации в России

Начались первые подвижки в вопросе ротации и возвращении мобилизованных из зоны действия СВО. Остальные новости по этой теме – читайте ниже.

Первый шаг в сторону установления диалога между властями и семьями мобилизованных сделала столица Западной Сибири, где, в отличие от других регионов РФ, состоялась встреча семей мобилизованных участников спецоперации, представителей региональной и муниципальной власти, министерства обороны, военной прокуратуры, фонда «Защитники Отечества» и общественной организации «Комитет семей воинов Отечества».

После обсуждения насущных вопросов сторонами было принято совместное решение проводить подобные встречи на регулярной основе для совместной выработки предложений по защите прав мобилизованных, решению проблем, возникающих у участников СВО и их родных.

Второй важной новостью стало изменение в Положение о призыве на военную службу граждан РФ. 24 ноября текущего года правительство нашей страны утвердило новую верхнюю границу призывного возраста, повысив ее до 30 лет (нижняя граница — 18 лет — осталась прежней). Законную силу это нововведение обретёт с 1 января 2024 года.