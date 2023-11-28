Новосибирец ради Lexus выплатил долг по алиментам

Новосибирец для возвращения Lexus RX 350 выплатил долг по алиментам перед тремя несовершеннолетними дочками

Как сообщает ГУ ФССП по Новосибирской области, в отделении судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей сотрудник арестовал Lexus RX 350 жителя города из-за долга в полмиллиона рублей.

После чего была проведена оценка автомобиля и переданы документы на торги. О дате аукциона сообщили мужчине, который в тот же день погасил долг по алиментам в 595 тысяч рублей, а также исполинский сбор в 55 тысяч рублей.

Напомним, что в Октябрьском районном суде Новосибирска вынесли приговор экс-сенатору, бывшему депутату Заксобрания Владимиру Лаптеву: несмотря на собранные подписи верующих, народного избранника на пять лет отправили в колонию строгого режима.