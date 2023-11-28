Новосибирца отправят на лечение в психиатрический стационар за истязание собак

Мужчину из Новосибирска отправят на принудительное лечение в психиатрический стационар за жестокое обращение с животными

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, в Октябрьском районном суде города рассмотрели уголовное дело о применении принудительного лечения в связи с общественно опасными деяниями мужчины, который жестоко обращался с животными.

По данным следствия, мужчина семь лет совместно с сестрой содержал в своей квартире и на придомовой территории 44 собаки. Животные были истощены, им не оказывалась ветеринарная помощь, а также они находились в антисанитарных условиях. В результате чего погибло 18 собак, три из которых получили увечья.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, мужчина на момент совершения деяний не осознавал фактический характер и опасность своих действий для общества.

По решению суда мужчина был освобожден от уголовной ответственности, но ему назначено принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа.

Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, что под Новосибирском арестовали зарезавшую мачеху женщину и её сожителя.