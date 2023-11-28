Новый год 2023-2024: сколько дней отдыхаем и выгодно ли брать отпуск зимой

Разбираемся, как россияне отдыхают в новогодние праздники, и правда ли, что не стоит брать отпуск в январе.

Согласно производственному календарю на 2024 год, россияне смогут насладиться десятью непрерывными днями отдыха с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. При этом первый день отдыха, 30 декабря, выпадает на субботу, а последний день, 8 января, — на понедельник.

Если десяти дней отпуска кажется недостаточно, то стоит обратить внимание на возможность взять отпуск в декабре, а не в январе. В январе количество рабочих дней значительно меньше, что приводит к уменьшению выплат по отпускным по сравнению с зарплатой.

Разберемся подробнее. В 2023 году новогодние выходные начинаются в субботу, 30 декабря, и продолжаются до понедельника, 8 января 2024 года. Предпраздничный день, 29 декабря, будет рабочим днем полной продолжительности. Новый год россияне будут встречать с воскресенья на понедельник, так как 31 декабря выпадает на конец недели. А 7 января 2024 года отмечается Рождество Христово.

Распределение официальных новогодних выходных дней 2023-2024 годов выглядит следующим образом:

- 30 и 31 декабря — суббота и воскресенье;

- 1-5 января — понедельник-пятница;

- 6 и 7 января — суббота и воскресенье;

- 8 января — понедельник.

Первая рабочая неделя после новогодних праздников в 2024 году будет сокращена до четырех дней. Работать нужно будет начинать с вторника, 9 января.

Среди десяти нерабочих праздничных дней будет всего четыре выходных: 30 и 31 декабря, а также 6 и 7 января. Таким образом, общее количество дополнительных дней отдыха составит шесть.

Однако стоит учесть, что в России действует система переносов выходных дней. Вторые новогодние выходные будут перенесены: с субботы, 6 января, на пятницу, 10 мая 2024 года, и с воскресенья, 7 января, на вторник, 31 декабря 2024 года.

В декабре и январе общее количество календарных дней составит 31. В декабре 2023 года будет 21 рабочий день и 10 выходных, а в январе 2024 года — всего 17 рабочих и 14 выходных дней.