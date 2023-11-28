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общество

Президент РФ подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда

Фото: freepik

В России с 2024 года увеличится заработная плата.

По данным пресс-службы ТАСС, 27 ноября президент России Владимир Владимирович Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда в 2024 году до 19 242 рублей.

Таким образом, со следующего года МРОТ увеличится на 18,5%. Сейчас минимальный размер зарплаты россиян составляет 16 242 рубля.

Отмечается, что размер МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения и является единым для всей страны.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области увеличится размер пенсий и пособий с 1 января 2024 года.

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Валерия Митрохина
Журналист

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