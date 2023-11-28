Проломила череп, чтобы успокоить: что известно о сибирячке, издевавшейся над младенцем

24-летняя мать оправдала себя послеродовой депрессией, но избежать наказания за причинение увечий собственному ребёнку ей не удастся.

Согласно мировой медицинской статистике, послеродовой депрессией во всём мире страдают 13,5 % матерей. В нашей стране эти цифры ещё выше – от 15 до 45 %, причём 80 % женщин «уходят» в дисфункцию психического состояния, граничащую с психическими расстройствами. По данным МВД России, от рук собственных матерей в нашей стране новорожденные гибнут довольно часто — более ста случаев в год.

Очередной инцидент произошёл в финальные выходные ноября-2023, когда 24-летняя жительница Барнаула в тщетных попытках успокоить плачущего ребёнка проломила череп своей новорождённой дочери. Бригада скорой помощи, вызванная даже не самой матерью, а её мужем зафиксировала у младенца закрыто-черепную мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом теменной кости черепа, кровоизлияние и множественные ушибы (ребёнок находится под наблюдением врачей краевой больницы).

О месте инцидента информация из разных источников разнится: РЕН ТВ сообщило, что трагедия произошла в кризисном центре для женщин, где молодая мать проходила курс лечения от послеродовой депрессии, а источник ИА Регнум уверяет, что мать с младенцем находились дома.

Как бы там ни было, но сейчас женщина находится в Краевой психиатрической больнице им. Ю. К. Эрдмана. Органы правопорядка вменяют ей умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с особой жестокостью. В качестве временной меры пресечения избрана подписка о невыезде.