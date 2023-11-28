С 1 декабря магазины перепишут все ценники. Какие товары подорожают, а какие подешевеют

Предновогодний ценовой переворот-2023 в российских магазинах спровоцирует не только увеличение цен, но и в ряде случаев их понижение. Подробности – ниже по тексту.

Для «пляшущих» российских цен есть экономические причины: ослабления рубля, увеличения издержек производителей, а также повышенного потребительского спроса на некоторые непродовольственные товары и услуги, уверяют эксперты Центробанка.

По их устойчивому мнению, в ноябре ускорился рост цен на мясо птицы, свинину и яйца из-за подорожания импортных кормовых добавок и оборудования у производителей мясной продукции.

Не последнюю роль в этих процессах играет неумолимо растущая инфляция и покупательский ажиотаж перед новогодними праздниками, уверены маркетологи крупных супер-маркетов России.

Эти взаимоусиливающие тенденции неизбежно приведут к росту цен с 1 декабря 2023 года:

· консервы – на 8-15 %,

· мандарины — в среднем на 10–15%,

· импортный алкоголь – на 15 %,

· шампанское (российское и завозное) – на 20 %.

Зато может подешеветь импортная дорогая электроника и гаджеты, поскольку ожидается стабилизация рубля по отношению к основным валютам, пояснил руководитель направления «Сопровождение» ГК CMS Николай Переславский.

По его мнению, в предновогодье все супер-маркеты маркетплейсы нашей страны объявят праздничные акции и скидки, потому можно рассчитывать на снижение цен в группе таких товаров, как одежда, обувь и товары для детей.