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СК организовал проверку по факту температурного режима в доме Новосибирска

Фото: ru.freepik.com

СК организовал проверку по факту несоблюдения температурного режима в доме № 28 на улице 1905 года в Новосибирске после публикации в СМИ

В ходе мониторинга СМИ 28 ноября была обнаружена информация, что в доме №28 по улице 1905 года в Новосибирске после начала отопительного сезона не поддерживался достаточный температурный режим. Жильцы дома жаловались в управляющую компанию, но это не привело к результатам.

По данному факту Железнодорожный межрайонный следственный отдел следственного управления по области организовал уголовно-процессуальную проверку.

Напомним, что Следственный комитет по Новосибирской области начал проверку после того, как в троллейбусе молодого человека ударило током.

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Нина Раневская
Журналист

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