Специалисты объяснили, почему у новосибирской молодежи могут болеть суставы

Физическая активность и сидячий образ жизни: почему у новосибирской молодежи болят суставы

Специалисты из новосибирского центра «Здравица» рассказали, что боль в суставах у молодежи может возникать уже в детстве.

Самые частые причины — это физическая активность и сидячий образ жизни. В первом случае ее может быть недостаточно либо слишком много, что в обоих вариантах может привести к неправильному формированию скелета. При этом если у ребенка есть наследственные, хронические заболевания или генетические аномалии — это ухудшает положение.

Второй вариант также провоцирует проблемы с суставами. Бывают и случаи, когда родители отдают ребенка на спорт, которым ему нельзя заниматься из-за дисплазии (нарушение строения тканей), в результате чего суставы становятся гиперподвижными и начинают постепенно разрушаться.

Напомним, что гол 18-летнего хоккеиста «Сибири» помог обыграть «Куньлунь».