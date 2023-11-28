Свозят толпами в военкоматы: одна категория граждан РФ попала под мобилизацию

Указ о частичной мобилизации в России от 21.09.2022 года всё ещё действует и в его рамках подписывают контракты с Минобороны не только добровольцы, но и те, кто долго скрывался от военкоматов. Подробнее об этой особой категории военнообязанных читайте ниже.

Дабы мягко провести ротацию (замену) уставших бойцов в зоне действия СВО на Украине и пополнить ряды свежими человеческими ресурсами российские власти в текущем 2023 году решили сделать упор на определённую категорию граждан РФ, сообщило сетевое издание «ВОЕНВЕД» со ссылкой на собственные источники в Минобороны страны.

Речь идёт о военнослужащих запаса, недавно получившие гражданство России, а также тех, получил российский паспорт в период с 2000 по 2020 годы. В народе их прозвали «новообращёнными» россиянами, а по сути это многочисленные (насчитывается уже несколько миллионов) переселенцы из азиатских республик, которые всеми способами уклонялись от постановки на воинский учёт в России.

В настоящий момент по всей стране сотрудники военкоматов совместно с полицией и Росгвардией проводят интенсивную работу по поиску этих нерадивых граждан РФ и постановку их на учет. В крупных городах таких уклонистов настолько много, что их едва вмещают автобусы, чтобы доставить в военкомат для оформления необходимых документов.