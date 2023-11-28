У Владимира Путина на выборах президента 2024 года есть конкуренты – называем имена и показываем фото

Вопреки заявлению пресс-секретаря Дмитрия Пескова о том, что у Путина нет конкурентов и не может быть, ряд россиян уже заявили о своём желании баллотироваться на пост главы государства.

Сразу оговоримся, что Центризбирком ещё не начал регистрацию кандидатов на пост президента РФ. Люди, о которых пойдёт речь ниже, пока лишь заявили в сети (на своих аккаунтах в соцсетях и официальных сайтах) о желании составить конкуренцию действующему лидеру страны. Собственно говоря, и сам Владимир Путин пока хранит молчание на предмет участия в выборной гонке-2024 (после официального объявления даты выборов Совфедом в декабре текущего года он обязан огласить народу своё решение).

По данным на 29 ноября 2023 года своё открытое и осознанное желание выдвинуть кандидатуру на пост президента РФ разными путями заявили несколько граждан РФ.

1. Игорь Стрелков-Гиркин — бывший военный комендант Донецка и второй экс-министр обороны ДНР, сыгравший ключевую роль в защите Донбасса до 2014 года, активно поддерживающий СВО, но критикующий власти РФ (за что и заключён под стражу по обвинению в экстремизме). Гиркин входит в санкционные списки большинства стран.

2. Екатерина Дунцова — журналистка, общественный деятель и волонтёр из Тверской области. Рьяно отстаивает свои либеральные взгляды на политику России и выступает за прекращение боевых действий, демократические реформы и освобождение политзаключенных.

3. Борис Надеждин – политик, представляющий интересы партии «Гражданская инициатива». В лихие 90-тые работал в правительстве страны, а в своей предвыборной программе требует вернуть деньги и власть на места, вернуть прямые выборы мэров и губернаторов, провести амнистию политзаключенных.

4. Устин Чащихин – автор книг о демографии и ее проблемах в РФ, планирующий на посту президента бороться с мошенниками в интернете, увеличить оправдательные приговоры в судах, а также искоренить бюрократию.

5. Иван Отраковский – бывший морпех будет баллотироваться на пост главы РФ от Общероссийского офицерского собрания. Ратует за люстрацию, отмену пенсионной реформы, улучшение социальной сферы, переименование президента в «верховного правителя», а Конституции – в «Русскую правду».

6. Григорий Явлинский – в четвёртый раз пойдёт на президентские выборы от партии «Яблоко».

Также ожидается, что будут заявлены кандидаты от ЛДПР (Леонид Слуцкий) и КПРФ (Геннадий Зюганов), а «Справедливая Россия – За правду» уже заявила о поддержке кандидатуры Владимира Путина.