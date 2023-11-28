Ученые обнаружили «лекарство от всех болезней»

Ученые активно разрабатывают препараты, которые смогут работать внутри клетки и запускать внутриклеточный иммунитет. Высокий потенциал – у препаратов на основе РНК. Они безопасны, с точки зрения применения имеют широкий спектр действия. Их фармакокинетика такова, что они не оказывают кумулятивного эффекта.

После того, как организм на них среагировал, они распадаются на простые нуклеотиды и участвуют в биохимических процессах организма. Учены считают, что РНК вакцина позволяет организму справиться с любыми формами вирусных заболеваний от Эболы, Птичьего гриппа до Короновируса или даже Гепатита.

Подробности в подкасте «3.14 Будущее наступило» с Сергее Соловьевым, директором Научно-производственного объединения "Эволюция Природы"

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