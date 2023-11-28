Удачные покупки и безопасные сделки: почему покупают на Авито

Традиция покупать вещи «с рук» появилась в советское время, когда многие товары были в дефиците. Несмотря на разнообразие выбора, сегодня растёт популярность досок объявлений в интернете. На таких сайтах легко найти что-то редкое, что-то новое или почти новое по более низкой цене.

Главное, что предоставляют эти площадки — огромный выбор. Здесь покупают и продают практически все: посуду и другие товары для дома, одежду, обувь, игрушки, автомобили и аксессуары для них, даже недвижимость. Можно найти специалистов для решения ваших бытовых или профессиональных задач. При этом сам процесс «купли-продажи» выстроен максимально безопасно.

Покупать удобно и безопасно

Рассмотрим, как обеспечивают безопасность пользователей на популярной платформе объявлений Авито.

Благодаря функции «Безопасный вход» никто не сможет завладеть вашим профилем, даже если узнает пароль. При входе с нового устройства, вам будет отправлена SMS с проверочным кодом, войти без него не получится.

На сайте и в приложении платформы есть свой безопасный чат. Сервис предупредит о подозрительных сообщениях, заблокирует спам и опасные ссылки, а также предостережет от нежелательных действий. Например, от разглашения личной информации и перехода в сторонние мессенджеры. Сведения о банковских картах также надежно защищены.

До 70% продавцов предпочитают общаться во внутреннем мессенджере Авито, 40% звонков совершается онлайн внутри приложения.

Директор по работе с данными Авито Андрей Рыбинцев уверен, что доверие и безопасность — это тот фундамент, без которого сложно представить себе онлайн-сделки.

«Как один из крупнейших сервисов частных объявлений, мы понимаем, что на нас лежит большая ответственность, и много лет работаем над созданием уникальных технологий для защиты пользователей. Сегодня Авито — одна из самых защищенных платформ в мире с огромной командой специалистов, работающих над развитием этих технологий», — отметил он.

Пользоваться платформой объявлений могут жители всей России. С этим помогает сервис «Авито Доставка». При оформлении доставки банк резервирует деньги на карте: продавец получит их, когда вы убедитесь, что с товаром всё в порядке. Если товар не понравится, от посылки можно отказаться и деньги моментально вернутся.

«Сервис доставки удобен и для покупателей, и для продавцов, — считает жительница Новосибирска Марина Филатова. — Я люблю Авито за редкие вещи, которых не найти в магазинах. Например, покупаю здесь брендовые сумки, а еще — аксессуары из Турции. Иногда пополняю свою коллекцию мягких игрушек. Недавно нашла талантливую мастерицу и оформила покупку через сервис доставки этой интернет-площадки, хотя продавец тоже живет в Новосибирске. Мне проще получить посылку в пункте выдачи, чем ехать через весь город для встречи с продавцом».

Надежность подтверждена

Пользователи онлайн-платформы могут пройти проверку и получить значок «Документы проверены», «Есть профиль на Госуслугах» и «Реквизиты проверены». Если видите такой, значит, можете не сомневаться — аккаунт принадлежит реальному человеку или компании.

Более 90% пользователей отдают предпочтение продавцам, в профилях которых есть значки «Документы проверены» или «Реквизиты проверены».

Убедиться в надёжности продавца помогают рейтинг и история профиля. На сайте можно посмотреть, как давно зарегистрирован человек или компания, сколько у него активных и закрытых объявлений, покупок и продаж, а также почитать отзывы — их, кстати, обязательно проверяют и удаляют накрученные.

75% респондентов внутренних опросов Авито обязательно смотрят отзывы прежде чем принять решение о сделке.

«Я стала пользоваться Авито после рождения ребенка. Купила там кроватку, коляску, потом санки. Когда на дачу потребовалась раскладушка — я тоже нашла её на сайте объявлений. Сейчас уже и сама продаю через эту онлайн-платформу одежду, из которой сын вырос, — поделилась молодая мама Светлана Иванова. — Знаю, что объявления проходят проверку и уверена, что фейковые обязательно блокируются службой безопасности».

На сайте объявлений часто ищут недвижимость. Именно здесь больше всего предложений от собственников, они отмечены специальным значком. Недавно краткосрочное онлайн-бронирование квартир на платформе стало более безопасным и удобным. Теперь, если хозяин неожиданно отменит заселение, сервис не только вернет предоплату, но и покажет другие подходящие варианты жилья.

«При онлайн-бронировании гость вносит предоплату — 30% от стоимости аренды. Это безопасно, потому что деньги остаются в банке до заселения. Например, 1 декабря 2023 года вы забронировали квартиру в Казани на 5–8 января 2024-го — деньги спишутся с вашей карты сразу, но до поездки будут храниться в банке. Вы заселитесь 5 января, и только после этого банк отправит оплату собственнику», — объясняет Артём Кромочкин, руководитель направления краткосрочной аренды недвижимости в Авито.

Сегодня онлайн-шопинг стал привычным и все больше покупок в интернете совершается на специальных сервисах объявлений. С ними не страшно потерять деньги, а выражение «купил по объявлению» — синоним удачных покупок.

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