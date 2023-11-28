Уролог Калинина рассказала об опасных для мужчин заболеваниях

Специалист предупредила, что ухудшение потенции может быть причиной скрытых инфекций у мужчин.

Врач уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Светлана Калинина рассказала в беседе с «Газета.Ru», что некоторые бессимптомные заболевания у мужчин могут привести к серьезным последствиям.

Так, по словам специалиста, к наиболее распространенным скрытым инфекциям относятся: хламидиоз, уреаплазмоз, микоплазмоз, ВПЧ, герпес и гонорея.Кроме того, в этот перечень входят онкологические заболевания. Например, рак почки, которым, согласно статистике, мужчины страдают в два раза чаще женщин.

Также мужчины часто сталкиваются с раком предстательной железы. Поэтому при первых признаках дискомфорта или затрудненного мочеиспускания необходимо обратиться к врачу, резюмировала Калинина.

Напомним, уролог Стародубцев советует мужчинам есть помидоры для профилактики рака простаты.