В Бердске Новосибирской области отключат свет жителям нескольких улиц

Стали известны адреса и время выключения света в Бердске.

В Новосибирской области в Бердске 29 ноября пройдёт плановое отключение электроэнергии.

По данным администрации, света не будет с 13:30 до 16:00. Причиной являются плановые работы на ТП-91 РУ-10кВ и ремонт выключателя на вводе в Ф-1106.

Улицы, на которых отключат электроэнергию: Радищева, дома 1-52; Горького, дома 17-66; переулок Горького, дома 1-20; Целинная, дома 1-14; Озерная, дома 1-16; Мусоргского, дома 1-14; Герцена, дома 90-107; Орджоникидзе, дома 19-50; Чайковского, дома 1-45; Гастелло, дома 1-15; Б.Хмельницкого, дома 27-33 (нечетные), 36-44 (четные); Маяковского, дома 110-160 (четные), 139-157 (нечетные).