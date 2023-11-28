В НГПУ будет создан Центр компетенций Росатома

27 ноября ректор Алексей Дмитриевич Герасёв подписал соглашение о сотрудничестве НГПУ с госкорпорацией Росатом. Событие состоялось в рамках встречи с руководителем проекта «Учитель для Росатома» Русланом Гафуровичем Латыповым.

Госкорпорация Росатом – одна из ключевых опор технологического суверенитета страны. Она активно развивается, и к 2030 году концерну потребуется еще примерно 300 тысяч молодых сотрудников. Для решения проблемы нехватки учителей по профильным предметам в городах присутствия концерна и увеличения доли школьников, сдающих ЕГЭ по физике и математике, в 2023 году был запущен масштабный проект «Учитель для Росатома».

В рамках проекта в стране будет создано несколько отраслевых центров, где будут готовить учителей для школ в городах присутствия Росатома. Одним из вузов, на площадке которого будет создан центр компетенций от Росатома, станет НГПУ, так как вуз с самого начала активно участвует в проекте «Учитель для Росатома» и является одним из крупнейших педвузов страны, чьи образовательные программы и научная деятельность высоко оцениваются профессиональным сообществом.

Подробности на сайте НГПУ: https://nspu.ru/news/v-ngpu-budet-sozdan-tsentr-kompetentsiy-rosatoma/