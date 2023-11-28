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общество

В Новосибирске в доме пенсионерки с деменцией нашли собаку и кошек

Фото: «Лапа в ладошке»

В Новосибирске пожилая женщина попала в психиатрическое отделение, оставив своих домашних питомцев без присмотра.

Пенсионерка жила почти с десятком кошек и небольшой собакой. Соседи обнаружили у женщины признаки деменции. Соседка вызвала спецбригаду скорой помощи и обратилась к волонтерам, чтобы спасти животных.

Группа благотворительного фонда «Лапа в ладошке» рассказала про захламленность квартиры и антисанитарные условия, которые затрудняли работу с животными. Волонтеры решили забрать кота, который самостоятельно зашел в переноску. Его отвезли в клинику.

Волонтеры планируют вывезти оставшихся животных и привести квартиру в порядок. Соседка решила взять на себя опеку над пенсионеркой после выписки из больницы.

Пес, охранявший квартиру, оказался старым, полностью слепым и частично глухим. Его судьба пока остается нерешенной.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском арестовано имущество фигуранта уголовного дела о растратах в ПАТП Козлова.

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Игорь Кириченко
Журналист

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