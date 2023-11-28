В центре Новосибирска продолжается оформление улиц к Новому году

В центре Новосибирска украшают большую ёлку.

В Новосибирске на территории Театрального сквера специалисты готовят центральную новогоднюю площадку — на неё уже установили ель, у которой высота занимает 21 метр.

Сейчас на ёлке насчитывается около 2 000 ёлочных игрушек классического стиля в золотом и красном цвете.

Все представленные украшения в городе пробудут до конца января 2024 года.

Напомним, что в Новосибирске на вокзале установили новогоднюю ёлку. На площади около вокзала «Новосибирск-Главный» появилась высокая новогодняя ёлочка, украшенная гирляндой.