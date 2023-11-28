Война в Израиле: последние новости о ситуации на Ближнем Востоке к 28 ноября

Срок первоначальной сделки о прекращении огня и обмена пленными истекает сегодня 28.11.2023 года, но непредвиденные проблемы начались сразу после старта гуманитарной паузы.

В первые же сутки представители ХАМАС заподозрили Тель-Авив в отказе освободить оговоренное количество палестинцев и в нарушении условий по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. Премьер-министр Израиля тотчас отреагировал на претензии угрозами возобновить операцию в анклаве и провёл «антитеррористический рейд» на Западном берегу Иордана. Как итог – плюс четыре погибших палестинца.

Также вышел за рамки достигнутых договорённостей и ХАМАС. Правда, цели «выхода» оказались более благородными – кроме израильтян они отпустили группу из 14 таиландцев и 1 филиппинца, чем вызвали гнев в Белом доме, поскольку за время действия перемирия ни один американский гражданин не был освобожден.

Более того, палестинская сторона выступает за продление перемирия с Израилем после окончания четырехдневного периода и предлагает ввести ежедневный обмен 10 израильтян на 30 палестинцев с одновременным прекращением огня, на что Израиль категорически не согласен и в пику ХАМАСу заявил, что любые дальнейшие переговоры будут проходить под огнем.