Врач Чудаков предупредил о высоком риске заболеваемости из-за жирной пищи

По словам специалиста, жирная пища относится к провоспалительной и провоцирует к заболеваниям.

Соруководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet, кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков рассказал, что жирная пища часто провоцирует организм на развитие заболеваний. Об этом сообщает RT.

«Существуют так называемые провоспалительные продукты. К ним относятся растительные масла, сахар, красное мясо, копчёные и маринованные продукты», — объяснил специалист.

Кроме того, на здоровье человек напрямую влияет недосып, недостаток физической активности и стресс. Чудаков добавил, что в свой рацион во благо здоровья очень важно включить витамины группы В, С и цинк.

Напомним, диетолог Соломатина предупредила, что полный отказ от сахара может довести до смерти.