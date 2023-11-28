Закон об увеличении МРОТ до 19 242 рублей подписал президент России

С нового года увеличится МРОТ до 19 242 рублей в месяц — закон подписал президент Владимир Путин.

Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным был подписан закон о том, что с 2024 года увеличится МРОТ (минимальный размер оплаты труда) на 18,5% и будет составлять до 19 242 рубля в месяц.

Также, президент отметил, что с 2025 года увеличится соотношения МРОТ и медианной заработной платы с 42 до 48%.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирской области увеличится размер пенсий и пособий с 1 января 2024 года.