Житель Кузбасса жестоко убил свою возлюбленную во время бытового конфликта

Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

В Кузбассе 35-летний местный житель совершил особо тяжкое преступление. Он убил свою возлюбленную во время конфликта. Об этом сообщает Сибдепо.

Следователи установили, что инцидент произошел в ноябре 2023 года. Обвиняемый и его 38-летняя возлюбленная вместе распивали горячительные напитки, но в какой-то момент между ними разгорелся нешуточный скандал. И тогда мужчина нанес женщине множество ударов ножом в грудь. Жертва скончалась на месте.

По ходатайству следователя СКР судом в отношении кузбассовца избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, под Новосибирском мать двоих детей убила собственную мачеху и мужа.