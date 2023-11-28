Жители Москвы раскупили первые места в оперный театр Новосибирска на «Щелкунчика»

На классический балет на рождественские премьеры в Новосибирском оперном театре несколько первых рядов уже выкуплены.

На пресс-конференции замминистра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова рассказала, что несколько первых рядов на рождественские премьеры классического балета в Новосибирском оперном театре уже выкупили жители Москвы.

Павлова отметила, что посещение премьеры «Щелкунчика» в Новосибирске стоит дешевле и занимает меньше времени, чем поездка на аналогичное представление в Большом театре Москвы, даже с учетом затрат на авиабилет и проживания в отеле.

Она сказала, что смогла купить билет на «Щелкунчика» в НОВАТе. Павлова отметила, что очень рада.

Ранее Сиб.фм сообщал, что музыкальный спектакль «Щелкунчик» на льду покажут в Новосибирске 6 и 8 января.