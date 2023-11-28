Жительница Нефтеюганска попалась на уловку аферистов и лишилась более 2,5 миллионов рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Нефтеюганске 39-летняя местная жительница осталась без крупной суммы денег из-за того, что повелась на мошенническую схему. Об этом сообщает ugra-news.

Правоохранители установили, что неизвестные позвонили женщине по телефону и представились сотрудниками Центрального банка России. После чего заявили, что все ее персональные данные скомпрометированы, а аферисты пытаются оформить на нее крупный кредит. А затем и сами начали требовать от югорчанки срочно оформить максимальное количество кредитов на свое имя, а деньги перевести на продиктованный резервный счет.

Поверив неизвестным, женщина оформила кредиты и перевела заемные средства на указанные звонившими счета. Ущерб от преступных посягательств составил 2 миллиона 645 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Правоохранители проводят комплекс мероприятий по установлению и задержанию причастных лиц.

Напомним, число сибиряков, которые столкнулись с финансовыми мошенниками, сократилось с 86% до 78%.