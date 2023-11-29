Будет ли мобилизация в 2024: разъяснение Генштаба РФ

Новым поводом для обсуждения всеобщей мобилизации в России стали грядущие президентские выборы-2024. Портал «Сиб.фм» публикует официальные и экспертные мнения по этому непростому вопросу.

Какой бы ни была причина для обострения вопроса о всеобщей мобилизации в нашей стране (очередной призыв, повестки для сверки персональных данных, годовщина частичной мобилизации, мнимый приказ Минобороны и т.п.) федеральная власть долгосрочных прогнозов не делает. Из уст высокопоставленных чиновников и военачальников по-прежнему звучат заверения, что в ближайшее время мобилизации не планируется.

Однако западные и украинские спецслужбы не устают подстёгивать интерес к этой теме. Так, по ярым заявлениям британской разведки, следующую волну мобилизации можно ожидать после окончания президентских выборов, а мобилизационные мероприятия до марта 2024 года крайне маловероятны, поскольку являются непопулярными политическими шагами.

Госдума РФ также не успокаивает россиян, принимая ряд законов, ужесточающих ответственность за уклонение от воинской службы (штрафы до полумиллиона рублей или тюремный срок до пяти лет), снимающих бронь от призыва по мобилизации для научных сотрудников и людей с учеными степенями, разрешающих проводить выборы в условиях военного положения и т.п. Хотя Генштаб ВС утверждает, что эти решения никак не связаны с очередной мобилизацией.

При этом военкоры и блогеры, работающие в зоне действия СВО единодушно уверяют, что в условиях предвыборной истории новая мобилизация в России маловероятна, хотя крайне необходима.