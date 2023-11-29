Путин на закрытом совещании сделал срочное заявление

В сети стала доступна стенограмма недавней закрытой встречи президента Владимира Путина с главой банка ВТБ, где содержится важное заявление главы государства.

Основной темой разговора стала текущая ситуация в банковском секторе. По мнению главы ВТБ Андрея Костина, в грядущем 2024 году российские банки ожидают сокращения банковского сектора и, как следствие, снижения доходов из-за мер Центробанка против инфляции, включающих повышение ключевой ставки и ограничение кредитования.

При этом он выразил устойчивую надежду, что наряду с одновременным замедлением роста цен ЦБ скорректирует и сделает более мягкой денежно-кредитную политику. На что президент сделал замечание и попросил банки «быть очень аккуратными с мягкостью».

Касаясь западных санкций, Путин заявил, планы Евросоюза и США по обрушению банковского сектора России, провалились и даже обернулись против самих инициаторов.

Глава РФ сравнил текущее положение банковской сферы в нашей с стране и на Западе: «На Западе, видимо, не учли, что банк — это не просто кубышка, где деньги лежат, а это часть экономики. Наши недоброжелатели, видимо, не рассчитывали на то, что банковский сектор России будет проходить таким образом все сложности, которые создаются извне», сказал он.

Его мнение подтвердил и собеседник, отметив восстановление капитальной базы ВТБ и выход на рекордную прибыль в 420 миллиардов рублей, что вселяет надежду на стойкость всей системы в целом.