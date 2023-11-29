15 тысяч к учебному году: в Госдуме предложили новую выплату родителям школьников

Законотворцы, выполняя наказы своих избирателей, не прекращают попыток внести в Госдуму проекты по поддержке семей с детьми. Новый проект предполагает дополнительные выплаты на детей от 6 до 18 лет к новому учебному году.

На днях стало известно, что законодательное собрание Ленинградской области внесло на рассмотрение Госдумы РФ документ, подразумевающий ежегодные выплаты в размере 15 000 рублей каждой российской семье, где воспитываются дети от 6 до 18 лет. В случае одобрение новый законопроект вступит в силу с 1 января 2024 года, пишет сетевое издание rg.ru.

Согласно инициативе питерцев, перед каждым новым учебным годом родители должны обратиться в Фонд пенсионного и социального страхования или МФЦ в период с 1 июля по 31 декабря года.

Правительство РФ в целом одобрило проект, однако внесло свои замечания по поводу концептуальной переработки:

- необходимо определить, будет выплачиваться ежегодная выплата обоим родителям на каждого ребенка или одному из них;

- заявленная выплата должна быть привязана к степени нуждаемости конкретной семьи, так как всеобщие выплаты не согласуются с проводимой государственной политикой (направлена на повышение адресности при предоставлении мер соцподдержки).