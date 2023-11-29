Больше тысячи Новосибирских школьников отправились в путешествие по региону

1800 школьников Новосибирска совершили бесплатное путешествие по области в 2023 году

Как сообщает правительство Новосибирской области, школьники 5-9 классов смогут отправиться в бесплатное путешествие по региону до конца 2023 года. Такой возможностью уже успели воспользоваться 1800 детей.

Данная программа реализуется по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства», которую одобрил Владимир Путин. В ее рамках школьникам предоставляется возможность познакомиться с историей, традициями и культурой региона.

На финансирование программы было выделено около 24 миллионов рублей, из них девять — бюджет Новосибирской области. Об этом сообщила заместитель министра экономического развития региона Анна Павлова.

Напомним, что жители Москвы раскупили первые места в оперный театр Новосибирска на «Щелкунчика».