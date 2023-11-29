Эксперт рассказал об экологии миграций летучих мышей

Коллеги-вирусологи объединились, чтобы подробнее изучить экологию летучих мышей Сибири, их маршруты миграции, инфекции, места зимовки и летнего размножения. Для того чтобы получить ответы, ученые вылавливают летучих мышей и птиц.

Каждый пойманный экземпляр получает особую бирку. Для вылова есть причины, во-первых, это установка специального металлического кольца. Птицам оно крепится на нижнюю часть ноги, мышам — на предплечье. Кольцо не мешает жить и имеет уникальный номер. Если кто-то поймает летучую мышь с кольцом, то ученые многое узнают о жизни зверька: как далеко он переместился, поправился или похудел, как долго живет этот вид в целом.

В России специалистов по летучим мышам не так много, поэтому, когда им попадается окольцованное животное, они понимают, чья это метка, и сообщают о находке наблюдателям. Зачем стоит заниматься изучением миграции летучих мышей в Сибири, как правильно подойти к поиску необходимых особей и как их спасти от гибели, в подкасте «3.14 Будущее наступило» расскажет подробнее ученый Алексей Маслов, младший научный сотрудник Институт систематики и экологии животных СО РАН.

Проект создан при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

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