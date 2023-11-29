Фигуристы рассказали о своих победных талисманах во время соревнований в Забайкалье

В первенстве Забайкальского края по фигурному катанию приняли участие 170 фигуристов.

В Чите прошло первенство Забайкальского края по фигурному катанию. В нем приняли участие сразу 170 спортсменов. Примечательно, что фигуристы готовят программу не один месяц, но тем не менее верят в свой успех и за счет талисманов. Об этом сообщат РТК «Забайкалье».

«Это девочка, её зовут Кыса и ей шесть лет. Я её везде беру отдых, заграницу хоть куда, в любую поездку. – И как она помогает тебе выигрывать соревнования? –Да, у меня ощущение, что внутри есть какой-то дух, который мне помогает», — поделилась юная спортсменка Алиса Красножёр.

Отмечается, что на соревнованиях участвуют не только забайкальские фигуристы, но и спортсмены из соседних регионов. Некоторым из них пришлось проделать длинный путь, чтобы выйти на лед.

«Мы к вам приехали издалека, с Таймыра, на соревнования, с мальчиком по первому спортивному разряду. Ну у нас из Норильска только самолёт. Мы летели до Новосибирска. С Новосибирска мы взяли машину напрокат, и два с половиной дня мы ехали до Читы», — поделилась фигуристка Оксана Горецкая.

Причем ежегодно, как отмечают члены жюри, уровень подготовки спортсменов растет. Программы становятся сложнее и красочнее.

Напомним, фигуристка Валиева отказалась выступать на соревнованиях под чужим флагом.