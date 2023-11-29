Глава ЦБ РФ Набиуллина стала главным «разрушителем» 2023 года

Запад «высоко» оценил усилия руководителя Центрального банка по защите от многочисленных санкций.

В бельгийской столице, городе Брюсселе ежегодно проходит очень любопытное и слегка забавное мероприятие. Инициирует его вполне серьёзное издание Politico, которое публикует результаты обсуждения самых влиятельных персон мира.

Согласно правилам, голосование проходит в трёх номинациях: деятели, разрушители и мечтатели. В текущем 2023 году в список лидеров попала и наша страна в лице главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной. Её признали самым сильным разрушителем. Поводом стало мощное разрушение и отражение санкционных атак Запада на экономику России.

В публикации Politico значится: «когда рубль ослабел и инфляция выросла, именно её (Набиуллиной – прим.ред.) действия помогли России разработать собственную платёжную систему, закрыть сотни неустойчивых банков и в конечном итоге накопить огромные резервы, вызывающие восхищение её международных коллег».

Напомним, Запад пытался отрезать Россию от мировых финансовых рынков и перекрыть ей доступ к наличным деньгам и технологиям, но Набиуллина сумела ответить, стабилизировав экономику.