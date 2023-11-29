Какие ногти сделать на Новый год 2024: 5 необычных дизайнов маникюра

Без хорошего маникюра не будет праздничного настроения, скажет любая россиянка. Портал «Сиб.фм» предлагает подборку трендовых идей для новогоднего маникюра-2024.

В год Зеленого Деревянного Дракона, уверяют стилисты нашей страны, в маникюре будут преобладать оттенки красных, белых и нейтральных цветов, а также зеленый, золотые и серебряные блестки и некоторые ледяные синие тона.

В тенденциях новогоднего маникюра-2024 лидирует втирка, особенно жемчужная и зеркальная, а также френч, дизайн с элементами негативного пространства, абстракция и минимализм.

Хорошая новость для любителей классики – французский маникюр снова на пике моды. К нему добавлены трендовые нюансы в виде блестящей полоски, красный френч или черный на молочной основе.

Весьма кстати к новогодним торжествам, а также для повседневной носки подойдут фольгированные дизайны. Отдавайте предпочтение золотым оттенкам.