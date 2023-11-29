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общество

Какие ногти сделать на Новый год 2024: 5 необычных дизайнов маникюра

Ru.freepik.com

Без хорошего маникюра не будет праздничного настроения, скажет любая россиянка. Портал «Сиб.фм» предлагает подборку трендовых идей для новогоднего маникюра-2024.

В год Зеленого Деревянного Дракона, уверяют стилисты нашей страны, в маникюре будут преобладать оттенки красных, белых и нейтральных цветов, а также зеленый, золотые и серебряные блестки и некоторые ледяные синие тона.

Фото Какие ногти сделать на Новый год 2024: 5 необычных дизайнов маникюра 2

В тенденциях новогоднего маникюра-2024 лидирует втирка, особенно жемчужная и зеркальная, а также френч, дизайн с элементами негативного пространства, абстракция и минимализм.

Фото Какие ногти сделать на Новый год 2024: 5 необычных дизайнов маникюра 3

Хорошая новость для любителей классики – французский маникюр снова на пике моды. К нему добавлены трендовые нюансы в виде блестящей полоски, красный френч или черный на молочной основе.

Фото Какие ногти сделать на Новый год 2024: 5 необычных дизайнов маникюра 4

Весьма кстати к новогодним торжествам, а также для повседневной носки подойдут фольгированные дизайны. Отдавайте предпочтение золотым оттенкам.

#Новосибирск
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Оксана Чешенок
журналист

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