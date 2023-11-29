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общество

Минсельхоз Новосибирска назвал причины подорожания курятины

Фото: freepik

В Новосибирске объяснили, почему подорожала курица.

Пресс-служба регионального минсельхоза сообщила о том, что в Новосибирской области курятина подорожала на 21%, а причина тому – рост цен связан с подорожанием зерна нового урожая, ветпрепаратов, витаминов и ростом цен на зарплату сотрудников птицефабрик.

Минсельхоз отмечает, что еженедельно проводит мониторинг цен предприятий АПК. И в случае необоснованного роста цен сообщает об этом в областную прокуратуру и УФАС.

Напомним, что в Новосибирске заметили рост цен на яйца до 110 рублей.

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Валерия Митрохина
Журналист

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