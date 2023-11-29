Новое видение инклюзивной городской среды обсудили на форуме в Новосибирске

В шестой раз стартовал общегородской форум «Новосибирск – город безграничных возможностей». Проект направлен на создание городской среды, комфортной для всех жителей, независимо от их возраста и состояния здоровья. Особая тема сегодня – поддержка участников специальной военной операции и поддержка их семей. Об этом заявил мэр Анатолий Локоть, выступая на открытии форума.

«Шестой раз департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска проводит этот форум. В этот раз он вышел далеко за рамки Новосибирской области и даже за пределы страны. В нем участвуют наши города-побратимы Минск, Ош и Тирасполь. Расширилась и тематика форума. Создание безбарьерной среды — это не только строительство пандусов и специальных лифтов. Безбарьерная среда подразумевает условия для включения людей в культурную, спортивную и социальную деятельность, независимо от их состояния здоровья, дает им возможность реализоваться в жизни», — отметил мэр Анатолий Локоть.

Цель форума – развитие эффективных социальных технологий, транспортных, архитектурных, инженерных, дизайнерских решений в городской среде, ориентированных на комфортное проживание людей независимо от их состояния здоровья. Новые обстоятельства внесли свои коррективы в повестку форума – особым акцентом прозвучит проблема реабилитации участников СВО. Это важная задача для муниципалитета.

«С начала специальной военной операции мы включились в работу с семьями военнослужащих, бойцов. В каждом районе проводились встречи. Важно было поддержать людей, не оставить их один на один с их проблемами, дать понять, что мы о них позаботимся, — подчеркнул мэр Анатолий Локоть. — Особая тема – это реабилитация и социальная адаптация тех, кто вернулся с линии фронта. Одно из наших муниципальных социальных учреждений оборудовано для решения этих задач. Здесь осуществляется не только физическая, но и психологическая реабилитация участников военных действий. Этой теме будет уделено особое внимание во время форума».

VI Общегородской форум «Новосибирск – город безграничных возможностей» будет проходить в Новосибирске с 28 ноября по 3 декабря. Тема форума в 2023 году – «Новое стратегическое видение: мечтаем вместе». По итогам мероприятия экспертами будет сформирована новая стратегия по развитию доступной городской среды.

«Форум, прежде всего, помогает нам получить обратную связь. Нужно понимать, что действительно нужно людям. Конечно, мы опираемся в своей работе на социологические исследования, выполняем федеральные и региональные задачи. Но лучше всего услышать мнение людей при непосредственном контакте. Здесь есть возможность этот контакт получить, — подчеркнула начальник департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Ольга Незамаева. — Итогом форума станут соглашения с людьми, организациями, предприятиями, которые готовы включиться в непосредственную работу, предложить пути решения конкретных проблем».

За годы проведения форума «Новосибирск – город безграничных возможностей» социальная система Новосибирска претерпела существенную трансформацию: создана современная централизованная система управления социальными учреждениями, повысилось качество их работы, расширился перечень оказываемых услуг.

За 2022 и 2023 годы на территории города Новосибирска прошли реновацию шесть объектов городской социальной инфраструктуры, в их числе – Центр социально-медицинской реабилитации для участников специальной военной операции (1-й переулок Серафимовича, 2). На базе этого центра с развитой материально-технической и кадровой базой проводится восстановление утраченных функций организма вследствие травм и ранений.