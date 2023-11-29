Новосибирский инвестор с портфелем в 1,5 млрд рублей сменил профессию и ушёл в техподдержку

Сибиряк долгое время работал в инвестиционном бизнесе, а затем сменил роль коуча на должность специалиста техподдержки. Рассказываем историю Михаила Шевалье, который принял решение освоить новую профессию на пике успеха.

Портфель в 1,5 млрд рублей и желание уйти

Михаил Шевалье еще со школы планировал работать в сфере финансов — окончил КузГТУ им. Т. Ф Горбачева по специальности «Экономика и управление на предприятии», после чего пошел работать в банковскую сферу. Карьера развивалась классическая: вначале Михаил отвечал за кредитование частных лиц, затем переключился на малый и средний бизнес. Когда эта рутина наскучила, стал разбираться в инвестициях. Всего за два года освоил новое направление. Вспоминает, что было интересно настолько, что очень быстро дошел от простого аналитика до инвестиционного коуча.

Карьера финансиста Михаила достигла пика в компании, где он работал, — здесь он встречался с клиентами, помогал формировать портфель, проводил презентации, предоставлял аналитику рынка ценных бумаг, рекомендовал, куда лучше инвестировать. Общий портфель клиентов, с которыми он работал, составлял 1,5 млрд рублей. Но потом Михаилу захотелось чего-то нового. И тогда наш герой подумал, почему бы ему не сменить профессию?

Звонок друга и подарок на день рождения

Успешный аналитик-коуч действовал стремительно — ушел из финансов, чтобы не отвлекаться от учебы, и стал самостоятельно изучать языки программирования Java и Python. Михаил справедливо решил, что может связать свои навыки аналитика с программированием и развиваться в направлении «Аналитика данных». Параллельно устроился на подработку в техническую поддержку Яндекса. А потом случился день рождения.

— Это было 6 марта, я сидел и изучал Grafana — это такая система визуализации данных, — вспоминает Михаил. — Мне позвонил друг, поздравил, спросил, как мои дела. Рассказал ему, что изучаю программирование. А друг мне: «Слышал про “Школу 21”? Она бесплатная». И я попросил ссылку.

Михаил, вспоминая описанную выше сцену, смеется: «Надо же, чтобы так всё совпало, именно на день рождения». В тот же день он, отложив изучение Grafana, прошел отборочные игры и оставил заявку на основное обучение в новосибирском кампусе школы.

Интенсив наш герой вспоминает как время непростое: особенно сложно было совмещать ежедневную учебу с работой: «Только настроился на учебу, как прилетает задача по работе — снова переключаться». Спустя месяц бассейн был пройден, и Михаил выдохнул. А затем продолжил учиться.

Что понравилось в школе

В «Школе 21» учатся по уникальной методологии «равный равному», то есть друг у друга. Здесь нет лекций, менторов и расписания. Как показывает пятилетний опыт, такой принцип дает быстрый рост знаний, позволяет усваивать знания на практике, прокачивает навыки коммуникации, учит работать в команде. В то же время каждый участник учится управлять своим временем. Эту методику Михаил Шевалье называет важным элементом учебы.

— Во время обучения в школе я поближе познакомился с Linux, это очень важно в моей работе. Я получил много новых знаний, которые в итоге помогли мне продвинуться дальше по карьере: SQL, Linux, Bash. Я прокачал язык программирования C и хорошо развил свой английский. Нравилось приходить в сам кампус. Но самое главное, конечно, это люди, которых я встретил, — рассказывает Михаил. — Со многими из тех, с кем я познакомился, мы общаемся до сих пор. Кто-то из этих ребят уже трудится в крупных ИТ-компаниях.

Сам Михаил сейчас работает инженером-администратором баз данных в Softline и продолжается учиться: «Школу не брошу, новые знания критически важны для карьеры».

— Осваивать ИТ непросто, но я понял, что путь облегчат навыки, полученные на предыдущем месте работы, и знание своих сильных сторон. В моем случае это аналитика и умение коммуницировать, которое я прокачал, пока общался с клиентами в инвестиционном бизнесе. Я наладил много важных и полезных контактов в школе, к тому же не боялся публично выступать и показывать свои проекты. И мне есть куда расти — в будущем я хотел бы стать продакт-менеджером, вырасти до руководителя департамента и выше. Главное — хорошо делать свою работу, не бояться перемен и постоянно учиться.