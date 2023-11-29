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Новосибирцы незаконно перевели более трех миллионов рублей за границу

Фото: ru.freepik.com

Новосибирцы перевели более трех миллионов рублей за границу по фальшивым документам

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, жители Новосибирской области по фальшивым документам перевели более трех миллионов рублей иностранным организациям за два месяца.

Помимо этого, стало известно, что денежные переводы также проводились с февраля по март 2021 года от имени ИП под видом оплаты транспортных услуг. Также в банк были предоставлены фальшивые документы о проведении валютных операций.

В данный момент транспортная прокуратура взяла на контроль расследование этого уголовного дела.

Напомним, что в Новосибирске руководителя цеха «НЗКХ» Тихонова приговорили за коммерческий подкуп.

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Нина Раневская
Журналист

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