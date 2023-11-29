Обернётся крахом: что категорически запрещено делать в високосном году

Люди издавна настороженно относились к високосным годам, замечая увеличенное число неприятностей в этот период, но в итоге научились избегать их. Подробную инструкцию комфортного проживания грядущего 2024 года публикует портал «Сиб.фм».

Есть устойчивое поверье, что в году с лишним днём нельзя выходить замуж, начинать крупные дела и вообще нужно вести себя тише воды, ниже травы.

Принято считать, что в год, в котором 366 дней нужно отказаться от дальних путешествий, перенести свадьбу, никому (даже близким) не рассказывать о своих планах (не сбудутся), нельзя заводить домашних животных (не приживутся в доме), не начинать собственное дело (обернётся крахом), не менять работу (чревато финансовыми сложностями) и не покупать (переезжать) в новое жильё (не будет счастья). Складывается такое впечатление, что всю жизнь в високосной году придётся отложить на потом.

Однако грядущий 2024 високосный год в сочетании с годом Дракона даёт совершенно другие смыслы, пишет в своём телеграмм-канале астролог Тата Кальницкая.

По её мнению, если в 2024 году вести себя необычно, неординарно, слушать себя и свою интуицию, но при этом поступать благородно, можно сорвать огромный куш (у каждого он свой: деньги, любовь, власть). Астролог призывает не боятся одного лишнего дня в году.