Почти за 12 миллионов бизнесмен из Барнаула купил этаж в здании Новосибирска

Почти за 12 миллионов рублей барнаульский бизнесмен купил этаж в одном из зданий Новосибирска

Владимир Заяц, барнаульский бизнесмен выкупил четвертый этаж здания компании «Холидей» за 11,7 миллионов рублей. Ранее организация объявила себя банкротом.

Здание располагается на Бердском шоссе, 61 в Новосибирске. Площадь помещения — более 835 квадратных метров.

Что будет располагаться и как будет использоваться этаж — неизвестно.

Напомним, что в Новосибирской области продают трехэтажный замок за 45 миллионов рублей.