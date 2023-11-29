Продукты, которые «любит» рак: эта еда в 99% случаев сделает хуже

Половину случаев злокачественных опухолей пациенты «наедают» особыми продуктами. Портал «Сиб.фм» публикует список «любимой» еды раковых клеток.

Уже доподлинно известно, что раковые клетки в «спящем» состоянии присутствуют в организме каждого человека. Разбудить их могут не только регулярные стрессы, наследственность, экологические проблемы, но и обычная еда. По заверениям российских онкологов, многие из «любимых» продуктов рака присутствуют в ежедневном рационе населения нашей страны и при регулярном их употреблении способные не просто разбудить злокачественные клетки, но и стремительно вырастить их.

1. Колбаса и изделия из переработанного мяса содержать консерванты и канцерогены (заменить на отварное или запечённое в духовке мясо нежирных сортов: телятина, говядина, индейка, курятина).

2. Трансжиры в продуктах быстрого приготовления (фаст-фуд), в пирожных, тортах, конфетах, шоколадках, булочках, печенье промышленного производства стремительно повышают уровень холестерина, ведут к быстрому ожирению и закупорке сосудов (заменить домашней выпечкой на основе сливочного или растительного масла).

3. Сахар, как главный провокатор лишнего веса и диабета приводит к некоторым видам онкологии. Сахарозаменители также вызывают воспаление и изменения в микробиоме кишечника, что развивает рост раковых клеток (заменить мёдом, сухофруктами).