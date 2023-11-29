Прокляла Россию и назвала себя патриоткой США: всё, что нужно знать о певице Наргиз

Артистка, которой «заказана» дорога в Россию на ближайшие полвека, призналась в спонсировании украинской армии и пообещала набить тату с изображением Бандеры.

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) устроили очередной телефонный розыгрыш. На этот раз под их прицелом оказалась опальная певица Наргиз, которой ещё в мае 2022 года запретили въезд в Россию на срок 50 лет.

В настоящий момент она проживает в США и оттуда публикует фейковые новости с Украины, уверяет глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, который лично инициировал проверку Генпрокуратуры в отношении певицы.

Во время розыгрыша Наргиз была уверена, что общается с экс-министром культуры Украины Александром Ткаченко и была откровенна: «Я — патриотка США и конфликт с Россией — это моя личная война, от которой я даже приболела психически... Свою любвь к Украине я доказала тем, что спонсировала ВСУ», пояснила она, подчеркнув своё горячее желание, чтобы ее имя написали на ракетах, которыми якобы будут бомбить Донецк.

Про своё участие и нелёгкую жизнь в Москве она вспоминала с горечью и обвинила во всех своих проблемах бывшего продюсера Максима Фадеева, написали в своём телеграмм-канале пранкеры.

После этой новости Максим, который был возмущён словами певицы, обратился в ФСБ и МВД с просьбой проверить деятельность Фарруха Закирова (дяди Наргиз Закировой), который, по словам Фадеева, «крышует» весь беспредел, который творит его племянница, и активно гастролирует по России, зарабатывая здесь деньги.